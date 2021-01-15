Плющенко — о хореографе Тутберидзе: пусть как мужчина позвонит и нормально извинится

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал заявление хореографа Алексея Железнякова, который работает в группе Этери Тутберидзе. Ранее Железняков в грубой форме заявил о желании подраться с Плющенко, а Евгений согласился. Однако затем хореограф в сообщении на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» извинился перед Плющенко.

«Пускай он мне наберёт по телефону, и я приму извинения. Я даже не знаю, кто написал во «ВКонтакте» — он или не он. В посте у Железнякова с вызовом на бой были такие поганые вещи, пусть теперь как мужчина позвонит и нормально извинится.



Вчера я разговаривал с Камилом Гаджиевым. Если надо было провести бой, мы были готовы. Ведь слово не воробей, тем более у мужчин. Если он мужчина, пускай извиняется нормально и звонит. Телефон он знает.



Я ожидал эту историю. Сразу сказал, что, скорее всего, это всё не состоится со стороны вызывающего. Но ничего, я всё равно готовлюсь. Постоянно в форме. У меня как раз сегодня тренировка, после неё выставлю пост о моей подготовке», — цитирует Плющенко Sport24.

Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова десятым колесом в телеге.