Рудковская: слабо верю, что кто-то из штаба Плющенко мог бы оскорбить Тутберидзе

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировала заявление хореографа Алексея Железнякова, который работает в группе Этери Тутберидзе. Ранее Железняков в грубой форме заявил о желании подраться с Плющенко, а Евгений согласился. Однако затем хореограф в сообщении на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» извинился перед Плющенко.

«Этот бой был бы интересной историей. Я не знала, почему Алексей Железняков так себя повёл. Это было очень странно, ведь мы никогда никого не трогаем, но всё время трогают нас. Недавно была новость, что спортсмены Академии живут в каких-то сараях. Мы вынуждены на это отвечать и делать какие-то контрвыпады. Показывать реальные домики, где живут спортсмены, и их территории. Скажите, кому это надо было? Ответ очевиден.



Мы с Евгением даже не знали, как выглядел Алексей Железняков. И мне было его жалко и грустно, потому что я предположила, что он — марионетка в чьих-то руках, разменная монета. Как я прочитала, его просто спровоцировали, обманули, грубо говоря, развели. И он в это поверил. Но я согласна с Евгением, что он должен извиниться не только во «ВКонтакте», а позвонить ему лично. Думаю, Евгений их примет, он добрый, нормальный и справедливый человек.



Мне было удивительно, что Алексей, который представляет команду Тутберидзе, оскорбил моего мужа. Я слабо верю, что кто-то из штаба Евгения, а у него очень много тренеров, мог бы оскорбить Этери Тутберидзе или Сергея Дудакова. Если есть (на будущее) какие-то вопросы ко мне, или к Евгению Викторовичу, или к другим нашим тренерам — у вас у всех есть наши телефоны. В противном случае все дальнейшие действия мы будем считать провокацией. Я — совладелец всех проектов «Ангелов Плющенко», я также готова всегда решить любой вопрос. Зачем выходить в соцсети и втягивать в очередной конфликт? Тем более в нашей стране не ответил — испугался, ответил — это пиар.



Извинения Алексея делают ему большой респект. В том числе и с моей стороны. Только сильные люди могут признать свои ошибки. Но всё-таки нужно принести извинения лично, так как они носили оскорбительный характер.



Ещё мне кажется, что история с боем всё-таки должна состояться. Это ведь было решение Алексея. К тому же, это тоже спорт. Тем более сейчас так раскачали лодку, Евгений уже с сегодняшнего дня приступает к подготовке. Мне кажется, за этим поединком точно будут смотреть», — цитирует Рудковскую Sport24.

Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова десятым колесом в телеге.