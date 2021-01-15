«Жалуются только слабые». Роднина отреагировала на слова Плющенко о судействе на ЧР
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала недовольство работой судей на чемпионате России, которое выразил двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко.
Ранее Плющенко заявил, что судьи топят его подопечных, но при этом более лояльны к фигуристам, тренирующимся под руководством Этери Тутберидзе.
«Не знаю, зачем нужно давить на судей. Жалуются только слабые. В фигурном катании есть золотое правило: тренер и спортсмен не обсуждают работу судей. Для таких случаев есть руководство команды — они могут написать протест. Есть даже определённая форма и правила», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Плющенко снова не признал поражение от Тутберидзе. И собрался в администрацию президента
Евгений уверен, что его фигуриста засудили. И у него реально есть основания для недовольства!
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