«Жалуются только слабые». Роднина отреагировала на слова Плющенко о судействе на ЧР

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала недовольство работой судей на чемпионате России, которое выразил двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко.

Ранее Плющенко заявил, что судьи топят его подопечных, но при этом более лояльны к фигуристам, тренирующимся под руководством Этери Тутберидзе.



«Не знаю, зачем нужно давить на судей. Жалуются только слабые. В фигурном катании есть золотое правило: тренер и спортсмен не обсуждают работу судей. Для таких случаев есть руководство команды — они могут написать протест. Есть даже определённая форма и правила», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.