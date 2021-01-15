Чемпионы России Тарасова и Морозов выступят на командном турнире в Москве

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят на командном турнире, который пройдёт в начале февраля в Москве, сообщил тренер спортивной пары и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

«Тарасову и Морозова пригласили на командный турнир. Спортсменам ещё по завершении чемпионата страны объявили, что такой турнир, скорее всего, состоится и не нужно расслабляться и продолжать работать, чем мы, собственно, занимаемся. Сейчас ребята находятся во вполне адекватных кондициях, и мы готовимся без каких-либо проблем. Находимся в тех кондициях, в которых должны быть за три недели с лишним до старта. В общем, пара Тарасова/Морозов выступит на командном турнире в Москве.

Хорошо, что есть соревнования. Это самое главное. Сейчас мы не до конца знаем сетку турнира и то, как он будет проведён. Главное, что есть возможность выступать", — приводит слова Транькова РИА «Новости».

Напомним, ранее президент ФФККР Александр Горшков рассказал, что федерация планирует организовать командный турнир с участием ведущих фигуристов России. Составы команд будут комплектоваться по итогам чемпионата России, который прошёл в декабре в Челябинске. Новый турнир должен пройти в Москве в феврале 2021 года.