Чемпионы России Тарасова и Морозов выступят на командном турнире в Москве

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступят на командном турнире, который пройдёт в начале февраля в Москве, сообщил тренер спортивной пары и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
«Тарасову и Морозова пригласили на командный турнир. Спортсменам ещё по завершении чемпионата страны объявили, что такой турнир, скорее всего, состоится и не нужно расслабляться и продолжать работать, чем мы, собственно, занимаемся. Сейчас ребята находятся во вполне адекватных кондициях, и мы готовимся без каких-либо проблем. Находимся в тех кондициях, в которых должны быть за три недели с лишним до старта. В общем, пара Тарасова/Морозов выступит на командном турнире в Москве.
Хорошо, что есть соревнования. Это самое главное. Сейчас мы не до конца знаем сетку турнира и то, как он будет проведён. Главное, что есть возможность выступать", — приводит слова Транькова РИА «Новости».
Напомним, ранее президент ФФККР Александр Горшков рассказал, что федерация планирует организовать командный турнир с участием ведущих фигуристов России. Составы команд будут комплектоваться по итогам чемпионата России, который прошёл в декабре в Челябинске. Новый турнир должен пройти в Москве в феврале 2021 года.
- 15 января 2021
-
20:39
-
19:57
-
19:40
-
15:11
-
14:03
-
13:55
-
13:19
-
10:30
-
10:02
-
00:51
- 14 января 2021
-
23:37
-
20:42
-
20:31
-
20:18
-
20:04
-
19:36
-
15:42
-
14:51
-
14:11
-
14:01
-
13:10
-
11:36
-
11:13
-
11:09
-
09:13
- 13 января 2021
-
23:27
-
23:05
-
22:37
-
22:11
-
21:52
-
21:29
-
21:24
-
20:53
-
20:37
-
16:55