Алексей Ягудин в коньках, очках и плавках поздравил с Днём фигурного катания

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оригинально поздравил коллег с Днём фигурного катания, который отмечается 15 января.

Алексей опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото — он лежит на растаявшем льду в коньках, плавках и солнечных очках.

«С нашим днём! С Днём фигурного катания! Всегда — от души, от сердца. И главное — это коньки. Хоть летом. Хоть зимой», — подписал фото Ягудин.

Фото можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».

Следом он опубликовал видео, как поднимает в поддержке жену – олимпийскую чемпионку в парном катании Татьяну Тотьмянину.

«С Днём фигурного катания. Это и красота, это и сила», — подписал видео Алексей.

Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».