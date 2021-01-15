Алексей Ягудин в коньках, очках и плавках поздравил с Днём фигурного катания
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оригинально поздравил коллег с Днём фигурного катания, который отмечается 15 января.
Алексей опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото — он лежит на растаявшем льду в коньках, плавках и солнечных очках.
«С нашим днём! С Днём фигурного катания! Всегда — от души, от сердца. И главное — это коньки. Хоть летом. Хоть зимой», — подписал фото Ягудин.
Фото можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».
Следом он опубликовал видео, как поднимает в поддержке жену – олимпийскую чемпионку в парном катании Татьяну Тотьмянину.
«С Днём фигурного катания. Это и красота, это и сила», — подписал видео Алексей.
Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».
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