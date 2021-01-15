«Так мы и начинали!» Роман Костомаров поставил пятилетнего сына на коньки
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал, как его сын Илья, которому в январе исполнилось 5 лет, делает первые шаги на коньках. Мальчик на открытом катке идёт по льду под одобряющие возгласы мамы – чемпионки мира Оксаны Домниной.
«Так мы и начинали! Люблю, сынуля!» — подписал ролик Костомаров.
Видео можно посмотреть на странице Романа Костомарова в «Инстаграме».
Костомаров и Домнина воспитывают двоих детей. Старшей их дочери Анастасии в начале января исполнилось десять лет.
Осенью 2020 года Роман и Оксана принимали участие в шоу «Ледниковый период». Костомаров в паре с телеведущей Региной Тодоренко занял третье место, Домнина в дуэте с актёром Вольфгангом Черни вошла в число финалистов проекта.
Навка и Костомаров воссоединились ради выступления на «Ледниковом периоде»
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