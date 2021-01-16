Алина Загитова показала фотографию из сауны

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» фотографию из сауны. Фигуристка позирует в строгом чёрном купальнике и шляпе. Волосы Алины распущены.
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане в женском одиночном катании и серебряный призёр командных соревнований. Она также чемпионка мира 2019 года и чемпионка Европы 2018 года. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Загитова не прекращает тренироваться в группе Этери Тутберидзе, участвует в различных шоу и показательных выступлениях.
- 16 января 2021
-
22:30
-
22:16
-
22:03
-
21:09
-
14:18
- 15 января 2021
-
23:43
-
23:02
-
21:56
-
20:39
-
19:57
-
19:40
-
15:11
-
14:03
-
13:55
-
13:19
-
10:30
-
10:02
-
00:51
- 14 января 2021
-
23:37
-
20:42
-
20:31
-
20:18
-
20:04
-
19:36
-
15:42
-
14:51
-
14:11
-
14:01
-
13:10
-
11:36
-
11:13
-
11:09
-
09:13
- 13 января 2021
-
23:27
-
23:05