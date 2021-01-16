Алина Загитова показала фотографию из сауны

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» фотографию из сауны. Фигуристка позирует в строгом чёрном купальнике и шляпе. Волосы Алины распущены.

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане в женском одиночном катании и серебряный призёр командных соревнований. Она также чемпионка мира 2019 года и чемпионка Европы 2018 года. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Загитова не прекращает тренироваться в группе Этери Тутберидзе, участвует в различных шоу и показательных выступлениях.