Ари Закарян: если ЧМ не состоится, фигурное катание окажется на грани мировой катастрофы

Известный агент Ари Закарян высказал мнение, что отмена второго подряд чемпионата мира станет катастрофой для фигурного катания, которое и так активно развивается только в России и Японии.

«Параллельно с Россией должен двигаться и остальной мир. Почему-то Япония двигается, а остальные — нет. Но здесь существуют вопросы к ISU. Сейчас нужно делать всё возможное, и я уверен, что они это делают, чтобы чемпионат мира состоялся. Если он не состоится, фигурное катание окажется на грани мировой катастрофы.



Какие ожидания? На данный момент всё зависит от шведов. Если оргкомитет нацелен на проведение чемпионата и будет делать всё возможное для этого, мы очень скоро это поймём. Если же нет… ISU, на мой взгляд, должен очень быстро найти страну, которая возьмет на себя обязательство провести турнир, пусть и без зрителей. Самолёты летают, добираться в любом случае можно. Я уверен, такие страны есть.



Убьёт ли отмена ЧМ второй год подряд фигурное катание? Да. Погрузит гроб в землю — останется только сверху песком посыпать», — приводит слова Закаряна РБК.