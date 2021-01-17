Этери Тутберидзе поздравила дочь Диану Дэвис с 18-летием

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поздравила свою дочь Диану Дэвис с днём рождения. 16 января девушке исполнилось 18 лет.
«Любимая моя доченька, поздравляю тебя с Днём Рождения!
Здоровья и счастья тебе.
Пусть Ангелы тебя оберегают,
И я буду молиться за тебя.
Глаза красивые пусть слёз не знают,
Ведь у меня такая ты одна», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
Кроме того, Тутберидзе выложила видео танца дочери с партнёром Глебом Смолкиным на льду Walled Lake в Мичигане.
Видео можно посмотреть на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
Диана занимается спортивными танцами на льду. Выступает в дуэте с Глебом Смолкиным. Ранее пара тренировалась у Елены Кустаровой. С 2019 года танцоры переехали в США, чтобы заниматься у Игоря Шпильбанда. В сезоне-2019/2020 дуэт Дэвис/Смолкин стал бронзовым призёром чемпионата России среди юниоров. На юниорском чемпионате мира спортсмены заняли пятое место.
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