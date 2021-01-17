Чемпионат США: Хуббелл и Донохью победили в танцах на льду, Шимека и Фрейзер — среди пар

Фигуристы Мэдисон Хуббел и Закари Донохью победили в танцах на льду на чемпионате США.

Двукратные чемпионы четырёх континентов Мэдисон Чок и Эван Бейтс заняли второе место. В тройку лучших вошли также Кейтлин Гавайек и Жан Люк Бейкер.

Чемпионат США. Танцы на льду. Итоговое положение

1. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью – 224,56

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс – 222,93

3. Кейтлин Гавайек/Жан Люк Бейкер – 212,55

Лучшими среди пар стали Алекса Шимека и Брэндон Фрейзер, почти на 15 баллов опередив ближайших преследователей, Джессику Калаланг и Брайна Джонсона.

Чемпионат США. Пары. Итоговое положение

1. Алекса Шимека/Брэндон Фрейзер – 228,10

2. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон – 205,29

3. Эшли Кэйн – Тимоти Ледак – 200,52