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Чемпионат США: Хуббелл и Донохью победили в танцах на льду, Шимека и Фрейзер — среди пар

Чемпионат США: Хуббелл и Донохью победили в танцах на льду, Шимека и Фрейзер — среди пар
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Фигуристы Мэдисон Хуббел и Закари Донохью победили в танцах на льду на чемпионате США.

Двукратные чемпионы четырёх континентов Мэдисон Чок и Эван Бейтс заняли второе место. В тройку лучших вошли также Кейтлин Гавайек и Жан Люк Бейкер.

Чемпионат США. Танцы на льду. Итоговое положение

1. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью – 224,56
2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс – 222,93
3. Кейтлин Гавайек/Жан Люк Бейкер – 212,55

Лучшими среди пар стали Алекса Шимека и Брэндон Фрейзер, почти на 15 баллов опередив ближайших преследователей, Джессику Калаланг и Брайна Джонсона.

Чемпионат США. Пары. Итоговое положение

1. Алекса Шимека/Брэндон Фрейзер – 228,10
2. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон – 205,29
3. Эшли Кэйн – Тимоти Ледак – 200,52

Теннелл выиграла чемпионат США по фигурному катанию, 15-летняя Лью — четвёртая
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