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Загитова выложила видео, как в купальнике прыгает в заснеженный бассейн

Загитова выложила видео, как в купальнике прыгает в заснеженный бассейн
Фигурное катание 0
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила сауну, бассейн которой расположен рядом с домом, прямо в снегу, под открытым небом.

Загитова рискнула выйти в купальнике на заснеженный двор и спросила подписчиков своей страницы в «Инстаграме», стоит ли ей прыгать в бассейн. 18-летняя спортсменка даже приготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и убежала обратно в помещение.

Позже Алина всё же решилась на прыжок — соответствующее видео она опубликовала в «Инстаграме».

Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.

Алина Загитова показала фотографию из сауны
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