Степанова: до танцев на льду надо дорасти. Нельзя показать «химию», оставаясь детьми

Чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин ответили на вопрос, что отличает зрелых фигуристов.

«Всё дело в опыте, уровне мастерства, а это результат длительной работы. Да, 15-летние мальчики и девочки могут показать технику, мощь, но, например, танцы на льду – такой вид фигурного катания, до которого надо дорасти, ведь то, что называют «химией» между партнерами, нельзя показать, оставаясь детьми, так как ты ещё не испытал этого в жизни», — приводит слова Степановой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Есть неопытные спортсмены, которые потрясающе катаются на тренировках, но выходят на старт и не могут этого показать. А есть менее талантливые, но более опытные, и они выходят с тренировки и 80 процентов тренировочного опыта переносят на соревнования. Это очень важно, потому что на тренировке ты в комфортных условиях, ты дома, на тебя никто не смотрит, в любой момент можешь переделать то, что не получилось. А на соревнованиях у тебя один шанс показать то, на что ты готов. И вот с опытом ты можешь больше раскрыться на соревнованиях. Тебе проще. Соревнования становятся комфортными условиями. Начинаешь получать удовольствие. Не стресс, а удовольствие от того, что делаешь, от публики, которая реагирует на тебя», — сказал Букин.