Елизавета Туктамышева: не считаю калории в течение дня

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева призналась, что не считает подсчёт калорий правильным способом для похудения и поддержания формы.
«Я не считаю калории в течение дня, Слава богу, что этот период в жизни закончился, когда я их считала, потому что считать калории не самое приятное, чем можно заняться. Я просто питаюсь, чтобы были силы и я могла заснуть. Потому что, если я очень голодная вечером, у меня плохой сон, я не могу заснуть. Лучше что-то лёгкое перекусить за час, чтобы тебе хватило и ты не заснула голодная. Я поняла, что голод – это очень сложная вещь для меня, и это не работает. Когда я голодала, я не так худела, чем когда начинала питаться более грамотно. И думаю, это не только у меня такая ситуация», — сказала Туктамышева в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».
- 17 января 2021
-
21:18
-
20:38
-
20:28
-
13:41
-
12:11
-
09:50
-
09:35
-
00:09
- 16 января 2021
-
22:48
-
22:30
-
22:16
-
22:03
-
21:09
-
14:18
- 15 января 2021
-
23:43
-
23:02
-
21:56
-
20:39
-
19:57
-
19:40
-
15:11
-
14:03
-
13:55
-
13:19
-
10:30
-
10:02
-
00:51
- 14 января 2021
-
23:37
-
20:42
-
20:31
-
20:18
-
20:04
-
19:36
-
15:42
-
14:51