Елизавета Туктамышева: не считаю калории в течение дня

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева призналась, что не считает подсчёт калорий правильным способом для похудения и поддержания формы.



«Я не считаю калории в течение дня, Слава богу, что этот период в жизни закончился, когда я их считала, потому что считать калории не самое приятное, чем можно заняться. Я просто питаюсь, чтобы были силы и я могла заснуть. Потому что, если я очень голодная вечером, у меня плохой сон, я не могу заснуть. Лучше что-то лёгкое перекусить за час, чтобы тебе хватило и ты не заснула голодная. Я поняла, что голод – это очень сложная вещь для меня, и это не работает. Когда я голодала, я не так худела, чем когда начинала питаться более грамотно. И думаю, это не только у меня такая ситуация», — сказала Туктамышева в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».

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