Алина Загитова опубликовала новое видео из сауны

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала, как готовилась к прыжку в заснеженный бассейн, расположенный под открытым небом. Алина слушала музыку и настраивалась, чтобы раздетой выйти из тепла на мороз.

Накануне Загитова посетила сауну, бассейн которой расположен не внутри, а рядом с домом, прямо в снегу. Алина рискнула выйти в купальнике на заснеженный двор и некоторое время решала, стоит ли ей прыгать в бассейн. Поначалу 18-летняя спортсменка даже приготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и убежала обратно в помещение. Позже Алина всё же решилась на прыжок.



Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.