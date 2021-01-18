Екатерина Боброва — о Дмитрии Соловьёве: сильно бесил. В начале карьеры постоянно дрались

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, в ходе общения с болельщиками в «Инстаграме» рассказала об отношениях с партнёром.
Фигуристку спросили: «Екатерина, были ли моменты когда вы хотели „убить“ своего партнёра Дмитрия Соловьёва?» Боброва ответила: «Ну до такого не доходило. Сильно бесил, да. Но если не брать детство, то я смогу припомнить только пару раз».
Екатерина также рассказала о ссорах с Дмитрием: «В самом начале карьеры мы были маленькими и постоянно ссорились и дрались! Потом повзрослели и поняли, что так кашу не сваришь».
Боброва и Соловьёв завоевали золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Кроме того, дуэт занял первое место на чемпионате Европы в 2013-м. В 2019 году Екатерина завершила профессиональную карьеру.
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