«Прыгнул в машину — и педаль в пол». 79-летний Алексей Мишин вылечился от коронавируса

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, под чьим руководством выступает чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, сообщил, что вылечился от коронавируса. О том, что 79-летний специалист заразился коронавирусной инфекцией, стало известно 11 января.
«Я сегодня утром получил отрицательный результат теста на коронавирус. Прыгнул в машину, педаль в пол, вылетел с дачи, где находился на самоизоляции. И лечу на каток», — рассказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
79-летний Алексей Мишин в настоящее время тренирует чемпионку мира и Европы 2015 года Елизавету Туктамышеву, чемпионку Европы 2019 года Софью Самодурову и бронзового призёра чемпионата мира 2018 года Михаила Коляду, который в декабре 2020 года выиграл чемпионат России в Челябинске.
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