Сборная США назвала состав на чемпионат мира по фигурному катанию

Сборная США по фигурному катанию объявила состав на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

Мужчины: Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Джейсон Браун. Запасные: Томоки Хиватаси, Максим Наумов, Камден Пулккинен.

Женщины: Брейди Теннелл, Карен Чен. Запасные: Эмбер Гленн, Мэрайя Белл, Одри Шин.

Спортивные пары: Алекса Шимека и Брендон Фрэйзер, Джессика-Ноэль Калаланг и Брайан Джонсон. Запасные: Эшли Кэйн и Тимоти Ледюк, Одри Лу и Миша Митрофанов, Эмили Чан и Спенсер Хоу.

Танцы на льду: Мэдисон Чок и Эвай Бейтс, Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер. Запасные: Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, Кэролин Грин и Майкл Парсонс, Молли Сезанек и Егор Егоров.