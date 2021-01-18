Сборная США назвала состав на чемпионат мира по фигурному катанию
Сборная США по фигурному катанию объявила состав на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
Мужчины: Нэйтан Чен, Винсент Чжоу, Джейсон Браун. Запасные: Томоки Хиватаси, Максим Наумов, Камден Пулккинен.
Женщины: Брейди Теннелл, Карен Чен. Запасные: Эмбер Гленн, Мэрайя Белл, Одри Шин.
Спортивные пары: Алекса Шимека и Брендон Фрэйзер, Джессика-Ноэль Калаланг и Брайан Джонсон. Запасные: Эшли Кэйн и Тимоти Ледюк, Одри Лу и Миша Митрофанов, Эмили Чан и Спенсер Хоу.
Танцы на льду: Мэдисон Чок и Эвай Бейтс, Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер. Запасные: Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, Кэролин Грин и Майкл Парсонс, Молли Сезанек и Егор Егоров.
Рекомендуем вам
- 18 января 2021
-
13:17
-
13:02
-
11:07
-
11:07
-
09:55
-
09:44
-
08:37
- 17 января 2021
-
22:16
-
21:18
-
20:38
-
20:28
-
13:41
-
12:11
-
09:50
-
09:35
-
00:09
- 16 января 2021
-
22:48
-
22:30
-
22:16
-
22:03
-
21:09
-
14:18
- 15 января 2021
-
23:43
-
23:02
-
21:56
-
20:39
-
19:57
-
19:40
-
15:11
-
14:03
-
13:55
-
13:19
-
10:30
-
10:02
-
00:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам