«Тебя не остановить!» Пользователи отреагировали на селфи Туктамышевой с макияжем

Чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала свежее фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка с ярким макияжем, сделавшая селфи, позирует перед камерой.
«Мне не нужны батарейки, чтобы играть», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Красавица!
«Тебя не остановить!»
«Лиза, удачи тебе во всём».
«Лиза — красотка! Цвет помады бомбический».
«Лизон, ты самая лучшая фигуристка России».
На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета заняла седьмое место. Победительницей чемпионата России стала Анна Щербакова.
В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.
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