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«Романтик в отеле». Алексей Ягудин показал фото с семьёй с отдыха в Дубае

«Романтик в отеле». Алексей Ягудин показал фото с семьёй с отдыха в Дубае
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке изображены Ягудин, его жена, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, и их дочери: 11-летняя Лиза и пятилетняя Мишель.

В настоящее время семья Ягудиных проводит отпуск в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

«Романтик в отеле», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсмена.

«Такие красивые!»
«Счастливого отдыха счастливой семье».
«Танюше так идёт эта прическа!»
«Классные! Особенно малышка!»
«Хорошее фото, такая теплота идёт от вас».

Тотьмянина села на колени Ягудину на пляже в Дубае. Фото
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