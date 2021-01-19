«Романтик в отеле». Алексей Ягудин показал фото с семьёй с отдыха в Дубае

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке изображены Ягудин, его жена, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, и их дочери: 11-летняя Лиза и пятилетняя Мишель.

В настоящее время семья Ягудиных проводит отпуск в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

«Романтик в отеле», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсмена.

«Такие красивые!»

«Счастливого отдыха счастливой семье».

«Танюше так идёт эта прическа!»

«Классные! Особенно малышка!»

«Хорошее фото, такая теплота идёт от вас».