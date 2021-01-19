«Со светлым праздником Крещения». Татьяна Волосожар окуналась в купель

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар, выступавшая в дуэте с будущим мужем Максимом Траньковым, на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила несколько фотографий, где демонстрируется, как она окуналась в купель. Также Татьяна поздравила всех христиан с Крещением.



«Поздравляю со светлым праздником Крещения всех, кто его отмечает.

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Пусть в ваших домах всегда царит уют, гармония и любовь, а все близкие будут здоровы и счастливы!» — написала Вососожар.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Волосожар в «Инстаграме».

В паре с Максимом Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, четырёхкратной чемпионкой Европы, трёхкратной чемпионкой России.