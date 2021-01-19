Ягудин разбил о голову тарелку

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин разместил свежую видеозапись на своей официальной странице в «Инстаграме». На видео демонстрируется, как жена Алексея, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, сначала целует мужа, а затем разбивает о его голову небольшую тарелку. После этого Ягудин берёт тарелку побольше и выполняет аналогичную процедуру самостоятельно.

Ягудин разбивает о голову тарелку.

Многие пользователи поинтересовались в комментариях к записи, из чего были сделаны тарелки. Алексей пока не ответил на этот вопрос.



40-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.