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Ягудин разбил о голову тарелку

Ягудин разбил о голову тарелку
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин разместил свежую видеозапись на своей официальной странице в «Инстаграме». На видео демонстрируется, как жена Алексея, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, сначала целует мужа, а затем разбивает о его голову небольшую тарелку. После этого Ягудин берёт тарелку побольше и выполняет аналогичную процедуру самостоятельно.

Ягудин разбивает о голову тарелку.

Многие пользователи поинтересовались в комментариях к записи, из чего были сделаны тарелки. Алексей пока не ответил на этот вопрос.

40-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

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