Стали известны даты финала Кубка России по фигурному катанию в Москве
Финал Кубка России по фигурному катанию сезона-2020/2021 должен пройти в Москве с 26 февраля по 2 марта. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на источники, связанные с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Изначально планировалось, что турнир пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 по 27 февраля, однако в январе президент ФФККР Александр Горшков сообщил о переносе соревнований в Москву.
Пятый, заключительный этап Кубка России прошёл в Москве с 5 по 8 декабря 2020 года. В женском одиночном катании победительницей стала Камила Валиева, в мужском — Пётр Гуменник. Среди пар лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, среди танцевальных дуэтов — Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.
Рекомендуем вам
- 20 января 2021
-
09:33
-
09:16
- 19 января 2021
-
23:41
-
22:22
-
20:43
-
20:25
-
19:55
-
18:57
-
17:59
-
16:11
-
14:31
-
14:22
-
13:02
-
09:19
-
01:27
- 18 января 2021
-
17:56
-
15:51
-
15:33
-
15:07
-
15:03
-
13:17
-
13:02
-
11:07
-
11:07
-
09:55
-
09:44
-
08:37
- 17 января 2021
-
22:16
-
21:18
-
20:38
-
20:28
-
13:41
-
12:11
-
09:50
-
09:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам