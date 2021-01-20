Стали известны даты финала Кубка России по фигурному катанию в Москве

Финал Кубка России по фигурному катанию сезона-2020/2021 должен пройти в Москве с 26 февраля по 2 марта. Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на источники, связанные с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Изначально планировалось, что турнир пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 по 27 февраля, однако в январе президент ФФККР Александр Горшков сообщил о переносе соревнований в Москву.

Пятый, заключительный этап Кубка России прошёл в Москве с 5 по 8 декабря 2020 года. В женском одиночном катании победительницей стала Камила Валиева, в мужском — Пётр Гуменник. Среди пар лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, среди танцевальных дуэтов — Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.