«Боже, еле узнала Антона». Пользователи оценили фото Плющенко с постаревшим Сихарулидзе

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новое фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке изображены Плющенко и олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе.

«В гостях у «Ангелов Плющенко» мой друг и олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Многие пользователи отметили, что не сразу узнали постаревшего Сихарулидзе. Вот что они написали в комментариях.

«Боже, еле узнала Антона».

«Антона не сразу узнала, мой кумир в фигурном катании. Приятно видеть».

«Бравые ребята! Только недавно вспоминала про Антона, что давно его не видно и вот вам. Очень радостно увидеть. Чемпионы!»

«Антон… Их пара с Леной (Еленой Бережной. — Прим. «Чемпионата») была и остаётся для меня самой лучшей. Таких больше нет».