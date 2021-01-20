Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Кубок Первого канала по фигурному катанию в Москве: расписание соревнований

Командный турнир по фигурному катанию в Москве: расписание соревнований
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Стало известно расписание командного турнира по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.

Пятница, 5 февраля
Официальные тренировки, жеребьёвка, прыжковый фестиваль.

Суббота, 6 февраля
Командный турнир. Короткая программа.

Воскресенье, 7 февраля
Командный турнир. Произвольная программа.

«В сложных условиях этого сезона Федерация фигурного катания на коньках России делает всё возможное, чтобы спортсмены имели мотивацию, не теряли практики и продолжали радовать болельщиков. Строго соблюдая все ограничения, мы провели пять этапов Кубка России и чемпионат России—2021 с участием сильнейших фигуристов страны», — пояснил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Командный турнир по фигурному катанию в Москве: список участников
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021