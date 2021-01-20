Командный турнир по фигурному катанию в Москве: расписание соревнований
Стало известно расписание командного турнира по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.
Пятница, 5 февраля
Официальные тренировки, жеребьёвка, прыжковый фестиваль.
Суббота, 6 февраля
Командный турнир. Короткая программа.
Воскресенье, 7 февраля
Командный турнир. Произвольная программа.
«В сложных условиях этого сезона Федерация фигурного катания на коньках России делает всё возможное, чтобы спортсмены имели мотивацию, не теряли практики и продолжали радовать болельщиков. Строго соблюдая все ограничения, мы провели пять этапов Кубка России и чемпионат России—2021 с участием сильнейших фигуристов страны», — пояснил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Командный турнир по фигурному катанию в Москве: список участников
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