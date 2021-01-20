Командный турнир по фигурному катанию в Москве: расписание соревнований

Стало известно расписание командного турнира по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.

Пятница, 5 февраля

Официальные тренировки, жеребьёвка, прыжковый фестиваль.

Суббота, 6 февраля

Командный турнир. Короткая программа.

Воскресенье, 7 февраля

Командный турнир. Произвольная программа.

«В сложных условиях этого сезона Федерация фигурного катания на коньках России делает всё возможное, чтобы спортсмены имели мотивацию, не теряли практики и продолжали радовать болельщиков. Строго соблюдая все ограничения, мы провели пять этапов Кубка России и чемпионат России—2021 с участием сильнейших фигуристов страны», — пояснил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.