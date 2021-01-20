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Алина Загитова и Евгения Медведева прокомментировали анонс командного турнира в Москве

Алина Загитова и Евгения Медведева прокомментировали анонс командного турнира в Москве
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировали анонс нового командного турнира, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля. Напомним, Загитову и Медведеву назначили капитанами команд.

«Стать капитаном команды в таком турнире – большая честь для меня. Уверена, что выступления на льду Кубка Первого канала доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей», — сказала Загитова.

«Фигурное катание – очень индивидуальный спорт. Тем интереснее формат соревнований, в котором командный успех важнее собственного. Вернее, каждая личная победа становится частью общего достижения», — сказала Медведева.

Командный турнир по фигурному катанию в Москве: расписание соревнований
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