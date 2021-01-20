Хореограф Тутберидзе выступил с большим заявлением по конфликту с Плющенко

Хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, выступил с большим заявлением по поводу конфликта с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

Напомним, ранее Железняков в грубой форме заявил о желании подраться с Плющенко, а Евгений согласился. Однако затем хореограф в сообщении на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» извинился перед Плющенко.

«Друзья, провокационные интервью продолжаются, в личку мне пишут какие-то люди, провоцируют на бой. Давайте я расставлю все точки, и мы закроем эту тему. Текст для болельщиков обеих сторон и людей-провокаторов.

Когда это всё произошло, в эмоциональном порыве я написал то, что написал, потом информация не подтвердилась, так как мне не предоставили доказательств, и, естественно, пришлось извиниться. Публично оскорбил, публично извинился, а приползать на коленях и извиняться лично я не собираюсь.

А теперь по поводу боя. После моего поста было много общения с близкими и родными людьми, которые действительно мудро разложили ситуацию, чем всё это может закончиться. Ребятки, я отлично знаю, что Евгений — хорошо подготовленный соперник в ринге, знал, кого вызываю, но и я не мальчик для битья, много времени занимался дзюдо, имею разряд, хорошие навыки в рукопашном бою и на данный момент в отличной физической форме.

А теперь пища для размышления. Слова моей любимой и мудрой жены: «Ну хорошо, выйдешь ты на ринг, удовлетворите вы оба свои мужские амбиции, может, он тебя покалечит, может, ты его. А ты задумался, что будет, если спина Евгения разлетится в этом бою и всё закончится инвалидностью, в таком случае ты поломаешь жизнь ему и себе, а у нас семья и дети, которых нужно растить и воспитывать. Я знаю, на что ты способен в драке, пожалуйста, не делай этого. Потом тебя затаскают по судам».

Это слова моей жены, а ведь она права, ну потешим мы публику, пропиаримся до небес, заработаем денег, как того хочет госпожа Рудковская, рейтинги взлетят в космос. Ну а теперь вопрос к уважаемой Яне Рудковской: неужели вы ради мимолётной славы и заработка готовы выставить своего мужа на ринг, не подумав о последствиях?!

Я не злобный человек, и у меня есть гипертрофированное чувство справедливости, но наши эмоции порой заставляют делать ошибки, но при этом мне хватило сил извиниться перед Евгением и забрать свои слова обратно, а вы жаждете поединка. Ради своих родных, любимых и близких людей я не буду этого делать, извинения принесены в публичном поле, на этом тема закрыта раз и навсегда. Боя не будет. Пойду лучше поработаю, отношения будем выяснять на льду, на соревнованиях», — написал Железняков в своём «инстаграме».