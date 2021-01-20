Загитова и Медведева, ставшие капитанами на командном турнире в Москве, не будут выступать

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, ставшие капитанами на командном турнире в Москве, который пройдёт с 5 по 7 февраля, не будут выступать в соревнованиях. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Медведева и Загитова будут капитанами. По регламенту, они соревноваться не будут, но это не исключает их появления на льду. Они будут кататься в разных номерах», — цитирует Когана ТАСС.

Напомним, соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в прямом эфире Первого канала. Участники выступят в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Лучшая команда определится по общей сумме баллов. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.