Загитова и Медведева, ставшие капитанами на командном турнире в Москве, не будут выступать

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, ставшие капитанами на командном турнире в Москве, который пройдёт с 5 по 7 февраля, не будут выступать в соревнованиях. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Медведева и Загитова будут капитанами. По регламенту, они соревноваться не будут, но это не исключает их появления на льду. Они будут кататься в разных номерах», — цитирует Когана ТАСС.
Напомним, соревнования пройдут в присутствии зрителей и будут транслироваться в прямом эфире Первого канала. Участники выступят в короткой и произвольной программах в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Лучшая команда определится по общей сумме баллов. Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.
- 20 января 2021
-
12:50
-
12:31
-
12:13
-
12:04
-
11:26
-
11:23
-
11:17
-
11:13
-
11:02
-
09:33
-
09:16
- 19 января 2021
-
23:41
-
22:22
-
20:43
-
20:25
-
19:55
-
18:57
-
17:59
-
16:11
-
14:31
-
14:22
-
13:02
-
09:19
-
01:27
- 18 января 2021
-
17:56
-
15:51
-
15:33
-
15:07
-
15:03
-
13:17
-
13:02
-
11:07
-
11:07
-
09:55
-
09:44