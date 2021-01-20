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Плющенко объяснил, почему командный турнир в Москве очень важен для фигуристов

Плющенко объяснил, почему командный турнир в Москве очень важен для фигуристов
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал идею проведения командного турнира, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.

«Проведение командного турнира за год до Олимпиады в Пекине, где нашим спортсменам также предстоит соревноваться в командном формате, — это замечательная и очень важная идея Федерации фигурного катания на коньках России, просто молодцы. Командный турнир — особая история, в нём ты катаешься не для себя, а для всей команды.

В Сочи мне пришлось первым выходить на выступление нашей команды, хорошо помню те эмоции. Тогда у нас была сильная сборная, мы справились. Сейчас наша команда так же сильна. И выбор капитанов достойный. Медведева и Загитова — наши легендарные девчонки, это здорово. Порадовало и включение в программу отдельного прыжкового турнира, это всегда очень интересно», — цитирует Плющенко ТАСС.

Загитова и Медведева, ставшие капитанами на командном турнире в Москве, не будут выступать
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