Жулин заявил, что Загитова и Медведева ничем не будут заниматься на командном турнире

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал то, что олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева стали капитанами команд на турнире в Москве, который пройдёт с 5 по 7 февраля.

«По большому счёту ничем они не будут заниматься, они привлекут большее количество телезрителей, конечно, имена. Будут говорить: «Давай соберись» — и все соберутся.

В какой-то степени им будет принципиально победить друг друга, но всё на уровне «Ледникового периода»: победа Авербуха или Жулина», — приводит слова Жулина Sport24.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подтвердил, что Загитова и Медведева не будут выступать, но не исключил их появления на льду.