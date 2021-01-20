Екатерина Боброва сравнила предстоящий командный турнир в Москве с Олимпиадой
30-летняя российская олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, поделилась мнением о командном турнире, который состоится с 5 по 7 февраля в Москве.
«Будет интересно, как жребий распределит команды. Мне в любом случае кажется, что здесь в первую очередь важны спортивные качества. Так или иначе команды на сто процентов будут поддерживать друг друга.
Уверена, что ребята будут испытывать похожие чувства, что и мы тогда на Олимпиаде, — это незнание, что впереди, непонимание, как это будет, но самое важное — командный дух. Каждый спортсмен будет выкладываться по полной, чтобы не подвести свою команду. Это всё то, что мы испытывали на Олимпиаде», — приводит слова Бобровой ТАСС.
Жулин — о командном турнире: Загитова и Медведева могут лишь сказать «соберись и катайся»
Рекомендуем вам
- 20 января 2021
-
19:29
-
15:32
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:24
-
12:50
-
12:31
-
12:13
-
12:04
-
11:26
-
11:23
-
11:17
-
11:13
-
11:02
-
09:33
-
09:16
- 19 января 2021
-
23:41
-
22:22
-
20:43
-
20:25
-
19:55
-
18:57
-
17:59
-
16:11
-
14:31
-
14:22
-
13:02
-
09:19
-
01:27
- 18 января 2021
-
17:56
-
15:51
-
15:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам