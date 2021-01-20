Екатерина Боброва сравнила предстоящий командный турнир в Москве с Олимпиадой

30-летняя российская олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, поделилась мнением о командном турнире, который состоится с 5 по 7 февраля в Москве.



«Будет интересно, как жребий распределит команды. Мне в любом случае кажется, что здесь в первую очередь важны спортивные качества. Так или иначе команды на сто процентов будут поддерживать друг друга.



Уверена, что ребята будут испытывать похожие чувства, что и мы тогда на Олимпиаде, — это незнание, что впереди, непонимание, как это будет, но самое важное — командный дух. Каждый спортсмен будет выкладываться по полной, чтобы не подвести свою команду. Это всё то, что мы испытывали на Олимпиаде», — приводит слова Бобровой ТАСС.

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