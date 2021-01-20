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Гончаренко: у Загитовой и Медведевой есть фанатские группы. Это разожжёт соперничество

Гончаренко: у Загитовой и Медведевой есть фанатские группы. Это разожжёт соперничество
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о назначении российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой капитанами на командном турнире в Москве, который пройдёт с 5 по 7 февраля.

«Я очень хорошо отношусь к тому, что Женю и Алину назначат капитанами команд. Во-первых, девочки сами по себе заслуженные личности. Во-вторых, у обеих есть фанатские группы, из-за чего усилится острота этого мероприятия, это ещё больше разожжёт соперничество. Это очень любопытное и правильное решение. Буду с нетерпением ждать турнира, чтобы, в том числе, посмотреть, как капитаны будут настраивать своих фигуристов", — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».

Командный турнир по фигурному катанию, Москва
Пятница, 5 февраля
Официальные тренировки, жеребьёвка, прыжковый фестиваль.

Суббота, 6 февраля
Командный турнир. Короткая программа.

Воскресенье, 7 февраля
Командный турнир. Произвольная программа.

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