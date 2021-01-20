Фигурист Красножон: есть Коляда, а есть все остальные. А его костюм — реально кайф

Бывший ученик Алексея Мишина, американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон поделился своим мнением о выступлении россиянина Михаила Коляды.
«Удивило ли что-то на российских турнирах? Очень впечатлила Анна Щербакова. Да и вообще все катались классно, четверные швыряли только так.
Главное впечатление — Михаил Коляда! После того как он перешёл к Алексею Мишину, у него появилась какая-то особенная энергия на льду. Смотришь соревнования в России: есть Коляда, а есть все остальные. Он будто парит надо льдом. У него гениальные программы. Это настоящая трансформация фигуриста. Я видел, как он прыгает четверные сальхов и лутц: реально засаживает их. Просто вау!
Если бы была книга о фигурном катании «Как надо кататься», там был бы Коляда — эти линии, прыжки в высоту борта, красивые выезды. И его костюм к произвольной программе. Вроде бы такой простой — обычная открытая рубашка, — но это реально кайф. Слов нет», — приводит слова Красножона Sport24.
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