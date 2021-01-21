«Очень сильно люблю наши закаты и тебя». Елена Ильиных показала фото с Сергеем Полуниным

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новое пляжное фото с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным.

«Очень сильно люблю наши закаты и тебя», — написала Ильиных.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных

В январе 2020 года у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.



На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.