«Очень сильно люблю наши закаты и тебя». Елена Ильиных показала фото с Сергеем Полуниным
Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новое пляжное фото с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным.
«Очень сильно люблю наши закаты и тебя», — написала Ильиных.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных
В январе 2020 года у Ильиных и Полунина родился сын, его назвали необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
«Он понял!» Елена Ильиных показала яркое фото с годовалым сыном
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