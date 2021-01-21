Екатерина Боброва рассказала, почему фигуристки натягивают колготки на коньки

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьёвым, в ходе общения с болельщиками в «Инстаграме» ответила на вопрос о колготках для фигуристок.



Сразу несколько подписчиков задали похожие вопросы:

«Зачем фигуристки натягивают колготки на коньки?»

«Зачем фигуристки-одиночницы надевают колготки-леггинсы на коньки?»

«Катюша, для чего фигуристки надевают поверх коньков колготки?



Екатерина ответила: „Очень много таких вопросов поступило. Знаете, моя версия — чтобы исключительно «удлинить» ноги. Какие ещё версии есть, я не знаю. Возможно, кому-то не нравится эстетика своих ботинок, и они хотят их закрыть".

Боброва также ответила на вопрос о том, всегда ли у фигуристов есть запасная пара коньков: «Нет. Мы катаем сезон в одних ботинках. Бывают экстренные ситуации, когда ботинки или лезвия ломаются, в этом случае мы их меняем. Но если такое произошло на соревнованиях, то это катастрофа».