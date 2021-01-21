Загитова обошла Медведеву по подписчикам, став самой популярной фигуристкой в «Инстаграме»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова вышла на первое место среди самых популярных фигуристок по количеству подписчиков в «Инстаграме». Спортсменка отметила это в «сториз» своего «инстаграма». У Загитовой 855 тыс. подписчиков, у её ближайшей преследовательницы двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой — 853 тыс.
Фото: https://www.instagram.com/stories/azagitova/2491336564905735635/?hl=ru
Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.
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