Плющенко показал зимние фото на фоне оранжевого «Порше»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках спортсмен стоит на фоне оранжевого «Порше».

«Иногда хочется чего-то яркого и необычного!» — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Красавчик».

«Классная тачка! Достойному спортсмену — достойная машина!»

«Цвет зимы… И ярких мандаринок».

«Эта машина очень подходит вашему темпераменту».

38-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.