Плющенко показал зимние фото на фоне оранжевого «Порше»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках спортсмен стоит на фоне оранжевого «Порше».
«Иногда хочется чего-то яркого и необычного!» — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Красавчик».
«Классная тачка! Достойному спортсмену — достойная машина!»
«Цвет зимы… И ярких мандаринок».
«Эта машина очень подходит вашему темпераменту».
38-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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