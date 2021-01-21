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Плющенко показал зимние фото на фоне оранжевого «Порше»

Плющенко показал зимние фото на фоне оранжевого «Порше»
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках спортсмен стоит на фоне оранжевого «Порше».

«Иногда хочется чего-то яркого и необычного!» — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Красавчик».
«Классная тачка! Достойному спортсмену — достойная машина!»
«Цвет зимы… И ярких мандаринок».
«Эта машина очень подходит вашему темпераменту».

38-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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