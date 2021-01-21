Евгения Медведева рассказала, как поняла, что фигурное катание — дело её жизни

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева рассказала, когда окончательно поняла, что планирует посвятить жизнь фигурному катанию.
«Когда я поняла, что фигурное катание – дело жизни? Мне было 11 лет. Тогда мне разрешили принять участие во взрослом чемпионате России, и я впервые увидела больших звёзд российского фигурного катания.
Я смотрела, как они готовятся к выступлению, как они сконцентрированы, какие они сильные. Мне захотелось быть похожей на них.
Что для меня фигурное катание сейчас? Это моя жизнь. Даже если я закончу соревноваться, фигурное катание останется в моей жизни. Будут шоу, я планирую открыть школу фигурного катания. Моя жизнь построена вокруг фигурного катания. Всё, что у меня есть в жизни, дало мне фигурное катание», — рассказала Медведева в интервью, размещённом в «инстаграме» её команды.
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