Евгения Медведева рассказала, как поняла, что фигурное катание — дело её жизни

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева рассказала, когда окончательно поняла, что планирует посвятить жизнь фигурному катанию.

«Когда я поняла, что фигурное катание – дело жизни? Мне было 11 лет. Тогда мне разрешили принять участие во взрослом чемпионате России, и я впервые увидела больших звёзд российского фигурного катания.

Я смотрела, как они готовятся к выступлению, как они сконцентрированы, какие они сильные. Мне захотелось быть похожей на них.

Что для меня фигурное катание сейчас? Это моя жизнь. Даже если я закончу соревноваться, фигурное катание останется в моей жизни. Будут шоу, я планирую открыть школу фигурного катания. Моя жизнь построена вокруг фигурного катания. Всё, что у меня есть в жизни, дало мне фигурное катание», — рассказала Медведева в интервью, размещённом в «инстаграме» её команды.