Ягудин — о командном турнире: там будет огонь

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о командном турнире, который состоится с 5 по 7 февраля в Москве.
«Чтобы не потерять соревновательную практику, спортсменам нужны турниры. Чем больше соревнований встречается на их пути, тем лучше. Командный турнир — это очень круто, там будет огонь. У спортсменов появится возможность показать свои программы, но при этом будет спокойная и добрая атмосфера, будет свобода.
Если чемпионат мира не состоится, этот турнир станет одним из самых крутых в этом сезоне. Чемпионат России в Челябинске — это топ, но командные соревнования являются чем-то новым. Как человек, который много лет назад завершил карьеру, очень рад, что у современных фигуристов будет именно такой турнир», — приводит слова Ягудина «Р-Спорт».
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