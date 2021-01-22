Татьяна Навка: женщина должна быть разная!

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка выразила уверенность в том, что женщина должна проявлять себя в разных образах.
«Женщина должна быть разная! Суть женщины, её внутреннего мира, души и красоты в том, что она неповторима, уникальна, непредсказуема и обладает потрясающей способностью трансформироваться и меняться! Тысячи нюансов, я бы даже сказала оттенков настроения и характера, складываются в разностороннюю личность, которая находясь в гармонии с собой несёт в этот мир только счастье, доброту и свет.
Когда ты становишься заложником только одного образа, это ограничивает и мешает полной жизни во всех её сферах. Поэтому всё же я разная, и каждый мой образ — это всё разные грани моего характера и моей сути!" — написала Навка в своём «инстаграме».
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
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