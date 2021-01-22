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«Наконец-то у меня одетый ребёнок». Елена Ильиных показала фото с сыном на пляже в Майами

«Наконец-то у меня одетый ребёнок». Елена Ильиных показала фото с сыном на пляже в Майами
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала фото с сыном на пляже в Майами. Отцом ребёнка является артист балета Сергей Полунин.

«Наконец-то у меня одетый ребёнок», — подписала снимок Ильиных.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных

Ильиных и Полунин назвали сына необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.

Елена в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).

«Очень сильно люблю наши закаты и тебя». Елена Ильиных показала фото с Сергеем Полуниным
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