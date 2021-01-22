«Наконец-то у меня одетый ребёнок». Елена Ильиных показала фото с сыном на пляже в Майами

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала фото с сыном на пляже в Майами. Отцом ребёнка является артист балета Сергей Полунин.
«Наконец-то у меня одетый ребёнок», — подписала снимок Ильиных.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных
Ильиных и Полунин назвали сына необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
Елена в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).
- 22 января 2021
-
09:10
-
09:01
-
00:17
- 21 января 2021
-
21:17
-
20:15
-
17:35
-
16:30
-
15:31
-
13:25
-
13:00
-
11:22
-
10:54
-
09:55
-
09:09
- 20 января 2021
-
23:27
-
22:23
-
22:08
-
21:45
-
19:29
-
15:32
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:24
-
12:50
-
12:31
-
12:13
-
12:04
-
11:26
-
11:23
-
11:17
-
11:13
-
11:02