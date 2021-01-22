«Люблю смотреть на медицинские манипуляции». Волосожар рассказала о своих странностях

Российская фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о себе. Супруга Максима Транькова привела некоторые интересные факты о себе.
«Мы все очень разные, с разными мнениями, интересами и взглядами. И то, что для одного человека — странность, для другого — норма.
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Ну, вот, например, несколько фактов обо мне. Какие из них для вас «ок», а какие «ой, не моё»?
Никогда не придерживалась диет. Предпочитаю тепло вместо холода. Бывают дни, когда мне не хочется говорить, готова молчать целый день. Могу отвечать короткими фразами и всё. Называю это день «перезагрузки». Чувствую большой дискомфорт, если становлюсь свидетелем драки или громкого скандала.
Люблю смотреть, когда с человеком проводят какие-то медицинские манипуляции. Допустим, кровь берут на анализы или был у меня случай из спортивной жизни, когда я сама себе ногу пробила. И я внимательно смотрела за всем, что со мной делали, мне так спокойнее», — написала Волосожар в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Волосожар.
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