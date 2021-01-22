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«Люблю смотреть на медицинские манипуляции». Волосожар рассказала о своих странностях

«Люблю смотреть на медицинские манипуляции». Волосожар рассказала о своих странностях
Фигурное катание 0
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Российская фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о себе. Супруга Максима Транькова привела некоторые интересные факты о себе.

«Мы все очень разные, с разными мнениями, интересами и взглядами. И то, что для одного человека — странность, для другого — норма.

Ну, вот, например, несколько фактов обо мне. Какие из них для вас «ок», а какие «ой, не моё»?

Никогда не придерживалась диет. Предпочитаю тепло вместо холода. Бывают дни, когда мне не хочется говорить, готова молчать целый день. Могу отвечать короткими фразами и всё. Называю это день «перезагрузки». Чувствую большой дискомфорт, если становлюсь свидетелем драки или громкого скандала.

Люблю смотреть, когда с человеком проводят какие-то медицинские манипуляции. Допустим, кровь берут на анализы или был у меня случай из спортивной жизни, когда я сама себе ногу пробила. И я внимательно смотрела за всем, что со мной делали, мне так спокойнее», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Волосожар.

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