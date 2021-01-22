Стали известны цены на билеты на командный турнир по фигурному катанию в Москве
Стала известна стоимость билетов на командный турнир по фигурному катанию, который пройдёт в «Мегаспорте» в Москве с 5 по 7 февраля. Билеты можно приобрести по цене от 800 до 2500 рублей, сообщается на сайте «Яндекс.Афиша».
Пятница, 5 февраля
Официальные тренировки, жеребьёвка, прыжковый фестиваль.
Суббота, 6 февраля
Командный турнир. Короткая программа.
Воскресенье, 7 февраля
Командный турнир. Произвольная программа.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о подписании указа, в соответствии с которым, в частности, в столице России будут смягчены коронавирусные ограничения в отношении спортивных мероприятий. С 22 января в Москве спортивные арены смогут заполняться на 50% от общей вместимости.
Командный турнир по фигурному катанию в Москве: список участников
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