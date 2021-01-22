Ягудин объявил об участии в командном турнире с Загитовой и Медведевой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин сообщил, что примет участие в командном турнире в Москве. Он не уточнил, в каком качестве станет участником мероприятия.

Напомним, капитанами команд назначили олимпийскую чемпионку 2018 года в женском одиночном катании Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«Ура! Я рад сообщить, что тоже приму участие в командном турнире! Будет очень волнительно, даже страшно, но… Предложили, долго принимал решение — и…

Была не была, мне нечего терять. Знаю одно: будет нереально. Начинаю подготовку немедленно», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Ранее стало известно, сколько будут стоить билеты на командный турнир.