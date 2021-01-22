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Сыну Плющенко и Рудковской назначена судебно-психиатрическая экспертиза

Сыну Плющенко и Рудковской назначена судебно-психиатрическая экспертиза
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Председатель Московской городской коллегии адвокатов Анна Бутырина, представляющая интересы Яны Рудковской о деле против издания «СтарХит», рассказала о состоявшемся 22 января допросе.

Напомним, ранее «СтарХит» опубликовал информацию, из которой следовало, что сын Рудковской и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, восьмилетний Александр, болен синдромом Аспергера. Позже выяснилось, что после публикации ребёнок получил психотравму, из-за которой замкнулся в себе, отказывался есть и тренироваться.

«Сегодня состоялся допрос потерпевшей стороны. В рамках допроса Яна ответила на все вопросы о страданиях Саши Плющенко, о том, как он сильно переживал от полученной психологической травмы ввиду публикации о болезни синдромом Аспергера. На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию.

В следующий четверг совместно с маленьким Сашей мы поедем на экспертизу. Вдобавок планируется проведение очных ставок примерно на следующей неделе», — приводит слова Бутыриной Sport24.

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