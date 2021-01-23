Евгения Медведева рассказала пять интересных фактов о себе

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании россиянка Евгения Медведева на странице Олимпийского канала в «Твиттере» рассказала пять занимательных фактов о себе.
«Привет, меня зовут Евгения, и сейчас расскажу вампять фактов о себе. Первое, у меня есть привычка целовать своего щенка в живот. Остаётся отпечаток от красной помады. Когда мама видит это, она спрашивает: «Что это ещё такое?»
Лишь два дня назад я попробовала зелёные оливки. А сегодня съела две пачки. Очень вкусно!
Вчера посмотрела сериал «Шерлок» уже в седьмой раз. Это лучший сериал на свете.
Первое, что делаю по утрам, — это проверка социальный сетей. Смотрю лайки, но не всегда читаю комментарии, хотя всё равно отслеживаю.
Мы с мамой делаем картины из страз с помощью номерков. В итоге это похоже на произведение искусства, но сверкает — как платье для фигурного катания. Размещу это в «Инстаграме», когда будет готово», — сказала Медведева.
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