Евгения Медведева объяснила, почему у неё закрытый аккаунт в «Инстаграме»

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об эксперименте, который решила провести во время семичасового перелёта из Читы в Москву.

«История такова, что на семичасовой перелёт я открыла свой аккаунт. Все знают, что он был закрытым. Именно по этой причине – потому что у меня внезапно начали появляться боты в подписчиках.

Насколько я знаю, этих ботов можно накрутить, даже не зная пароля от «Инстаграма». Так что, дорогие доброжелатели, не знаю даже, как вас называть, спасибо вам огромное, но мне не нужны ваши «мёртвые души», потому что вся моя аудитория – живая, поддерживающая и люди, которые меня действительно любят.

Так что мой аккаунт всё ещё останется закрытым. Ботов, которых вы мне накрутили, я аккуратненько почищу с течением времени, и всё у нас будет здорово.

Хотите убегать вперёд – убегайте, но не трогайте мой аккаунт, потому что у меня действительно очень классная аудитория. Удачи вам.

А вообще, знаете, наверное, в таких ситуациях начинаешь больше ценить то, что у тебя есть. Я вижу, сколько сообщений вы мне пишете, и убеждаюсь, что у меня самая живая, самая классная и самая настоящая аудитория», – сказала Медведева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».