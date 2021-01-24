Загитова вслед за Медведевой закрыла свою страницу в «Инстаграме»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сделала закрытой свою страницу в «Инстаграме» из-за резкого увеличения числа подписчиков, среди которых могут быть боты.
«Многие люди сейчас задают мне вопросы, почему я закрыла свою страничку. Отвечаю на него: за последнее время ко мне подписалось очень много человек. Я не знаю, откуда они взялись, боты это или… Но последним звонком таким серьёзным было сегодня утром, так как за час ко мне подписались более семи тысяч человек. Как мне сказали, что если к тебе сразу подписываются очень много человек и это боты, то инстаграм может заблокировать твою страничку, и ты потом никак не возобновишь её. Поэтому я приняла такое решение – закрыть свой аккаунт. Но это временно», – сказала Загитова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Ранее Евгения Медведева сообщила, что её аккаунт закрыт по этой же причине.
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