Трусова лайкнула комментарий, где Тутберидзе обвинили во лжи и травле детей после их ухода

Двукратная чемпионка мира среди юниоров 16-летняя фигуристка Александра Трусова оставила лайк под комментарием, где заслуженного тренера России Этери Тутберидзе назвали «мамой, которая публично лжёт и травит детей, когда они уходят».



Сама публикация была размещена на странице fk_loverussia в «Инстаграме». На видеозаписи демонстрируется момент, как Тутберидзе помогает Трусовой удобнее разместиться на бортике.

Напомним, в межсезонье-2020 Трусова перешла от Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона Олимпийских игр Евгения Плющенко.



Помимо прочего, Трусова известна тем, что стала первой фигуристкой, исполнившей два четверных прыжка, сальхов и тулуп, во время чемпионата мира среди юниоров 2018 года. В сезоне-2019/2020, ставшем для Александры первым среди взрослых, Трусова завоевала бронзовые медали в финале Гран-при в Турине и на чемпионате Европы.