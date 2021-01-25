Евгения Медведева: мой вес — между 33 и 59 кг

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева в ходе общения с болельщиками в своём «инстаграме» ответила на вопрос о диете.

Подписчик спросил спортсменку: «Круглый год приходиться сидеть на диетах?» Евгения ответила: «После болезни приходится круглосуточно есть».

На вопрос о её росте и весе Медведева дала такой ответ: «158 см. И где-то между 33 и 59 кг».

Ранее фигуристка сообщила, что приняла решение закрыть свой аккаунт в «Инстаграме» из-за большого количества ботов: «Мой аккаунт всё ещё останется закрытым. Ботов, которых вы мне накрутили, я аккуратненько почищу с течением времени, и всё у нас будет здорово».