Евгения Медведева: мой вес — между 33 и 59 кг
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева в ходе общения с болельщиками в своём «инстаграме» ответила на вопрос о диете.
Подписчик спросил спортсменку: «Круглый год приходиться сидеть на диетах?» Евгения ответила: «После болезни приходится круглосуточно есть».
На вопрос о её росте и весе Медведева дала такой ответ: «158 см. И где-то между 33 и 59 кг».
Ранее фигуристка сообщила, что приняла решение закрыть свой аккаунт в «Инстаграме» из-за большого количества ботов: «Мой аккаунт всё ещё останется закрытым. Ботов, которых вы мне накрутили, я аккуратненько почищу с течением времени, и всё у нас будет здорово».
Евгения Медведева объяснила, почему у неё закрытый аккаунт в «Инстаграме»
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