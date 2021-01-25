Ушедшая из «Ангелов Плющенко» Константинова планирует тренироваться у Буцаевой

Тренер СШОР «Москвич» Виктория Буцаева сообщила, что участница чемпионатов Европы и мира, бронзовый призёр Универсиады-2019 фигуристка Станислава Константинова планирует продолжить карьеру под её руководством.
Ранее фигуристка покинула академию Евгения Плющенко, где с февраля прошлого года тренировалась в группе Александра Волкова. До этого Станислава проработала 10 лет под руководством Валентины Чеботарёвой.
«Вопрос об оформлении перехода пока не стоит. Сейчас мы только пробуем начать сотрудничество», — приводит слова Буцаевой РИА «Новости».
В сезоне-2020/2021 Константинова выиграла контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга и успешно выступила на этапе Кубка России в Москве. На следующем этапе национального Кубка и чемпионате страны в Челябинске Константинова провалилась. В январе она приняла участие в шоу Плющенко «Лебединое озеро», после чего ушла из академии двукратного олимпийского чемпиона.
- 25 января 2021
-
19:10
-
18:47
-
18:14
-
13:39
-
11:28
-
10:48
-
10:45
-
10:38
-
09:26
- 24 января 2021
-
22:51
-
21:55
-
20:36
-
12:41
-
00:21
- 23 января 2021
-
22:42
-
15:45
-
14:57
-
12:51
-
12:28
-
11:05
- 22 января 2021
-
22:08
-
21:44
-
20:41
-
16:00
-
15:29
-
11:34
-
11:10
-
10:38
-
09:10
-
09:01
-
00:17
- 21 января 2021
-
21:17
-
20:15
-
17:35
-
16:30