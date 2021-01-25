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Ушедшая из «Ангелов Плющенко» Константинова планирует тренироваться у Буцаевой

Ушедшая из «Ангелов Плющенко» Константинова планирует тренироваться у Буцаевой
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Тренер СШОР «Москвич» Виктория Буцаева сообщила, что участница чемпионатов Европы и мира, бронзовый призёр Универсиады-2019 фигуристка Станислава Константинова планирует продолжить карьеру под её руководством.

Ранее фигуристка покинула академию Евгения Плющенко, где с февраля прошлого года тренировалась в группе Александра Волкова. До этого Станислава проработала 10 лет под руководством Валентины Чеботарёвой.

«Вопрос об оформлении перехода пока не стоит. Сейчас мы только пробуем начать сотрудничество», — приводит слова Буцаевой РИА «Новости».

В сезоне-2020/2021 Константинова выиграла контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга и успешно выступила на этапе Кубка России в Москве. На следующем этапе национального Кубка и чемпионате страны в Челябинске Константинова провалилась. В январе она приняла участие в шоу Плющенко «Лебединое озеро», после чего ушла из академии двукратного олимпийского чемпиона.

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Константинову перестали устраивать условия в академии Евгения. А результаты заставляли плакать.
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